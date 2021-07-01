Комбайны вышли в поле

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Яльчикском районе стартовала уборочная кампания. Первыми к косовице гороха приступили в ООО «Яманчурино», сообщает пресс-служба районной администрации.

Зерновые культуры в этом хозяйстве возделываются на площади 1800 га. На обмолоте будет занято не менее пяти высокопроизводительных «ВЕКТОР» и «ACROS». Средняя нагрузка на агрегат — 360 га. В целях уменьшения потерь на обмолоте и улучшения качества зерна уборка будет проводиться преимущественно раздельным способом. Для этого в ООО «Яманчурино» работают две высокопроизводительные жатки.

Всего в районе зерновые культуры возделываются на площади 24,1 тыс. га, что на 610 га больше прошлогоднего уровня.

Опубликовано: 6 июля 2021 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.