Комбайны вышли в поле

В Яльчикском районе стартовала уборочная кампания. Первыми к косовице гороха приступили в ООО «Яманчурино», сообщает пресс-служба районной администрации.

Зерновые культуры в этом хозяйстве возделываются на площади 1800 га. На обмолоте будет занято не менее пяти высокопроизводительных «ВЕКТОР» и «ACROS». Средняя нагрузка на агрегат — 360 га. В целях уменьшения потерь на обмолоте и улучшения качества зерна уборка будет проводиться преимущественно раздельным способом. Для этого в ООО «Яманчурино» работают две высокопроизводительные жатки.

Всего в районе зерновые культуры возделываются на площади 24,1 тыс. га, что на 610 га больше прошлогоднего уровня.