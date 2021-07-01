Вертолет спасает жизни

5 июля вновь отличилась санитарная авиация — новорожденного из Перинатального центра Городской клинической больницы № 1 на вертолете доставили в РДКБ Казани. Экстренный рейс занял 45 минут — в 8.30 утра вертолет с маленьким пациентом на борту взлетел в Чебоксарах, а в 9.15 ребенка уже принимали врачи Татарстана. Во время полета новорожденного сопровождали медики санитарной авиации и перинатального центра, они наблюдали за его состоянием: контролировали артериальное давление, пульс, дыхание… Состояние малыша оставалось стабильным. Как сообщают в республиканском Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, у ребенка врожденный порок сердца. В больнице в Казани малышу сделают операцию.