Республиканский «День поля — 2021» состоится 14-15 июля

Мероприятия пройдут на опытных полях и площадке Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Цивильском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии. В программе этого традиционного сбора аграриев — демонстрация образцов новой сельскохозяйственной техники, осмотр посевов, анализ экспериментов по внесению удобрений, средств защиты растений. Также запланирован круглый стол на тему «Технологии возделывания сельскохозяйственных культур».