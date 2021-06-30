Республиканский «День поля — 2021» состоится 14-15 июля

Мероприятия пройдут на опытных полях и площадке Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Цивильском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии. В программе этого традиционного сбора аграриев — демонстрация образцов новой сельскохозяйственной техники, осмотр посевов, анализ экспериментов по внесению удобрений, средств защиты растений. Также запланирован круглый стол на тему «Технологии возделывания сельскохозяйственных культур».
Опубликовано: 1 июля 2021 г.
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