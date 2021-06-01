В ДТП виновны и водитель, и пешеход. Водитель заплатит меньше

Батыревский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Территориального фонда обязательного медицинского страхования о возмещении расходов, затраченных на лечение потерпевшей.

Требования фонда мотивированы тем, что Савинов, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения и наехал на пешехода Авдееву (фамилии участников ДТП изменены), причинив вред ее здоровью средней тяжести. По данным персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, на лечение Авдеевой было затрачено более 127 тысяч рублей. Фонд решил взыскать эту сумму в порядке регресса с виновника дорожно-транспортного происшествия, что предусмотрено действующим законодательством. Размер расходов на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью определяется страховой медицинской организацией на основании реестров счетов и счетов медицинской организации.

Установлено, что ДТП с пострадавшей действительно было, случилось оно на 73 км автодороги «Цивильск — Ульяновск» на территории Комсомольского района. Постановлением суда (оно вступило в законную силу) Савинов признан виновным в совершении административного правонарушения и наказан штрафом. Такие постановления по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены. Между тем из другого постановления по делу о ДТП следует, что Авдеева тоже виновна в случившемся — она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, за это суд наказал ее предупреждением. Это постановление также вступило в законную силу.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что в причинении средней тяжести вреда здоровью Авдеевой виновными являются как водитель, так и она сама, они оба нарушили правила дорожного движения. Исходя из этого суд снизил размер возмещения затрат фонда обязательного медицинского страхования на лечение потерпевшей до 70 тысяч рублей.