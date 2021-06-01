Житель Ибресинского района без расписки передал знакомому 850 тысяч рублей

По крайней мере, об этом говорится в иске, который Андреев (фамилии обоих участников изменены) подал в суд в надежде, что там найдет помощь. Назвал и факт, подтверждающий передачу денег — это аудиозапись переговоров между истцом и ответчиком, сделанная им на диктофон. В адрес Антонова было направлено требование вернуть деньги, но тот его не получил по причине истечения срока хранения бумаги и невозможности вручения адресату. Андреев просил суд взыскать с ответчика сумму долга по договору займа, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, а также расходы по уплате государственной пошлины.

По какой-то причине, видимо, уважительной, истец и его представитель в суд не явились, хотя речь шла о немалой сумме. А за ответчика «отдувался» его поверенный. Он говорил, что Антонов был знаком с Андреевым в годах давно минувших, и ни в какие отношения обязательственного характера с ним не вступал, денег никому не должен.

Выслушав представителя ответчика и изучив письменные доказательства, прослушав представленные истцом аудиозаписи, суд пришел к выводу, что допустимых доказательств о заключении договора займа между истцом и ответчиком не представлено. Договора займа в письменной форме нет, нет и расписки о передаче денег истцом и получении их ответчиком. Что касается аудиозаписи «с неопределенным общением двух не идентифицированных (не определенных судом) лиц», то она не может быть признана бесспорным доказательством отношений между сторонами, вытекающих из договора займа. В связи с этим доводы истца о причинении ему нравственных страданий также признаны судом необоснованными. В исковых требованиях Андрееву полностью отказано.