Взятки выводят из тени

Корыстные интересы с последствиями

Ежегодно вскрываются факты преступлений со стороны государственных и муниципальных чиновников, руководителей коммерческих организаций, связанные с превышением должностных полномочий, взяточничеством и другими неблаговидными деяниями. А итог один — уголовная ответственность.

Исправительная колония уготована для экс-руководителя АО «Городское управление капитального строительства», получавшего взятки от представителя строительной организации. Следствием и судом установлено, что с августа 2016 по август 2017 года он получил от директора строительной фирмы 200 тысяч рублей и имущество в виде строительных материалов на сумму 134 тысячи рублей за получение незаконных выгод при строительстве дома по улице Петрова в Чебоксарах. Строительной организации выплачивался аванс за частично выполненные работы, хотя это не было предусмотрено ранее заключенным договором. А еще за необоснованное получение подрядчиком нескольких квартир в строящемся доме, ну и за общее покровительство деятельности этой организации со стороны указанного должностного лица.

Суд, с учетом личности подсудимого, признания вины и позиции государственного обвинения, приговорил экс-директора к 2 с половиной годам колонии общего режима и к штрафу в размере 900 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Преступная деятельность злоумышленника выявлена при взаимодействии СУ СКР по Чувашии с региональными УФСБ и МВД, а также прокуратурой республики.

ДОСЬЕ «СЧ» По данным генпрокуратуры России, в первом квартале 2021 года на 18,7% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 10 тыс. до 11,9 тыс.), из них около половины связаны со взяточничеством.

Стала бывшей и преподавательница одного из чебоксарских вузов, которая также признана виновной во взяточничестве. В июне прошлого года она получила от 43-х студентов незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 56 тысяч рублей за проставление оценок за экзамены по дисциплине «Фармакогнозия» без фактической проверки знаний. В зависимости от оценки размер взятки варьировал от тысячи до полутора тысяч рублей. Свою вину подсудимая признала в полном объеме и ходатайствовала о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Приговором суда в качестве наказания ей назначен штраф в 120 тысяч рублей.

По-прежнему преобладают мелкие взятки, которые пытаются передать полицейским правонарушители. А для взяткодателей тоже есть уголовная статья. В вечерний час житель Новочебоксарска, находящийся под административным надзором и не имеющий права ночью выходить из дома, был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы полиции на улице за совершение административного правонарушения. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник попытался передать сотруднику полиции 2,5 тысячи рублей, положив их на панель между сиденьями его служебного автомобиля. Однако инспектор от нее отказался. А фигурант уловного дела за покушение на дачу взятки приговорен к шести месяцам условного лишения свободы.

Расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего чебоксарца. В нынешнем мае сотрудники госавтоинспекции задержали его в Козловке. По версии следствия, он управлял машиной и при этом совершил ряд правонарушений. В частности, мужчина не имел водительских прав, не был пристегнут ремнем безопасности, нарушил правила пользования внешними световыми приборами. «Административка» грозила серьезная. Нарушитель решил откупиться от стражей порядка, предложив инспектору 5 тысяч рублей. Но тот денег не взял и доложил о взяткодателе своему руководству.

А в Канашском районе 57-летний местный житель в декабре прошлого года вечером ехал на машине, как показалось полицейским, подшофе. Водителю предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался — видимо, на то были причины. И не пожалел 21 тысячу рублей, чтобы разойтись мирно со стражем порядка. Не получилось, а в результате — два года условного лишения свободы.