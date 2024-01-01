Почта России в Чувашии вновь в центре скандала

Приговором суда завершилась история с попыткой сотрудника отделения почты заработать неправедным способом. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Чувашской Республике.

Приговор Ленинского районного суда города Чебоксары пришлось выслушать 54-летней женщине — ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Два года лишения свободы условно судья назначил горожанке в виде наказания за не особо хитроумную схему, точнее, «схематоз».

Следователями республиканского УФСБ установлено, что осужденная, являясь начальником одного из отделений почтовой связи в Чебоксарах, в 2018 и 2019 годах фиктивно трудоустроила в свое подразделение двух знакомых. Но, как несложно догадаться, их обязанности просто «распылила» между другими работниками. Потом было дело техникидля начисления зарплаты женщина передавала кадровикам недостоверные табели учета рабочего времени. А поступающие на банковские карты средства просто обналичивала и использовала по своему усмотрению.

Итогом стал материальный ущерб многострадальной Почте России. По данным следствия, он составил более одного миллиона рублей. Ущерб сейчас будут взыскивать с осужденной. Важная деталь — Верховный суд Чувашской Республики оставил приговор в отношении почтовика без изменения, он вступил в законную силу.

Напомним, что только в ноябре суд вынес приговор такой же руководительнице почты в Цивильском округе. Правда, там масштаб хищений был меньше — в материалах дела фигурировала сумма в 150 тысяч рублей. Но та действовала тоже далеко неэтично — присвоила пенсию женщины, которая находилась в больнице, похитила более 100 тысяч рублей из почтовой кассы.