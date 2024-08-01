Сократить коррупцию до минимума

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Валерия Панфилова

Такую цель Глава Чувашии Олег Николаев поставил на коллегии, приуроченной к 102-летию Прокуратуры республики.
Констатировав успехи ведомства в антикоррупционной работе, Глава отметил, что эффект достигнут в том числе благодаря централизации антикоррупционной работы во взаимодействии с органами прокуратуры, ее постоянному совершенствованию с учетом лучших практик в России, а также использованию программных продуктов и цифровых сервисов. «Это позволяет предотвращать коррупционные правонарушения, — подчеркнул он. — Но при этом, возможно, мы полного искоренения коррупции с вами не достигнем, но должны сократить ее до минимума — это наша главная задача. И такая работа должна быть продолжена и налажена».
Как сообщил прокурор республики Эдуард Гиматов, в 2023 году пресечено свыше 1400 нарушений в сфере противодействия коррупции, в том числе в части контроля расходов, запрета на владение чиновниками иностранными финансовыми инструментами и фактов неурегулирования конфликта интересов. Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц.
Глава республики поблагодарил сотрудников прокуратуры за повседневную работу по защите прав граждан, по достижению поставленных перед Правительством республики целей и задач, и выразил готовность обсуждать любые вопросы, связанные с этим направлением деятельности. При этом он отметил большую работу по организации коммуникаций с людьми: «Более 11 тысяч человек приняли лично прокуроры разных уровней, и это очень хорошая информация для того, чтобы понимать и чувствовать пульс жизни республики, определять проблемы, которые связаны с реализацией тех или иных направлений, прежде всего национальных проектов». Именно нацпроекты, по словам Олега Николаева, являются зоной совместного внимания и направлены на конкретные изменения качества жизни в каждом населенном пункте. А выявленные в этой сфере нарушения позволяют определить пробелы на всех этапах реализации мероприятий нацпроектов.
Олег Николаев констатировал также, что именно муниципальный уровень менее всего обеспечен финансами, именно здесь накоплено большое количество проблем, в том числе с компетенциями кадров. Он привел слова Президента России в адрес органов прокуратуры, которые говорят о необходимости «не хватать и не пугать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать людям на местах не допускать их».

Опубликовано: 2 августа 2024 г.


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