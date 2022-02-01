ФСБ взялась «почистить» БОС

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ГУП «Биологические очистные сооружения» Минстроя Чувашии Юрия Алексеева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении, то есть в коррупционных преступлениях.

Новочебоксарская прокуратура установила, что в 2020 году директор БОС незаконно освобождал от исполнения своих непосредственных обязанностей нескольких подчиненных ему рабочих. И принудительно направлял их в служебное время для проведения строительных и хозяйственных работ на земельном участке, принадлежащем его сыну. При этом также использовалась строительная и другая техника предприятия. В результате указанных действий организации причинен материальный ущерб, связанный с незаконной оплатой деятельности работников и безвозмездным использованием техники и автомобильного транспорта.

В деле есть еще один эпизод. В 2020 году директор незаконно присвоил себе под видом боя железобетонных изделий находящиеся на балансе предприятия железобетонные плиты, а также щебень из природного камня. Указанные материалы он также использовал при устройстве подъездных путей к земельному участку сына.

В настоящее время Управление ФСБ по Чувашии, возбудившее уголовное дело по материалам прокурорской проверки, занимается его расследованием, проверяется возможная причастность директора БОС к другим преступным действиям. Для него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Задержание руководителя ГУП «БОС» Алексеева прокомментировал Минстрой республики, для которого данное предприятие из подведомственных считается еще и «флагманским» в свете обсуждения объединения на его базе двух крупных водоканалов. На сайте этого министерства сообщается, что приказом ведомства на период проведения следствия и.о. руководителя назначен замдиректора Вадима Данилова. Работа предприятия вне зависимости от сложившихся обстоятельств должна осуществляться на высоком профессиональном уровне.

То есть отстранение Юрия Алексеева на время следствия от руководящих обязанностей никоим образом не должно сказаться на деятельности и дальнейшем развитии очистных сооружений. А работа, по данным Минстроя, предстоит масштабная. В частности, завершение подготовки заявки Чувашии по включению реконструкции второй очереди очистных сооружений ГУП «БОС» (мощностью 110 тыс. куб. м/сутки) и строительства взамен выведенного из эксплуатации выпускного коллектора для включения в федеральный проект «Оздоровление реки Волга» национального проекта «Экология» объемом финансирования 2,7 млрд рублей.

В Минстрое подчеркивают, что «возбужденное в отношении Юрия Алексеева уголовное дело не связано с его основной деятельностью на ГУП «БОС». А вообще биологическим очистным сооружениям, похоже, в последние годы не везет с руководством — оно так или иначе «прославляет» предприятие через криминальные рубрики региональных и федеральных СМИ. Напомним, в позапрошлом году предыдущего директора Сергея Анисимова осудили за мошенничество.

Сейчас проверяется возможная причастность директора БОС к другим преступным действиям. Фото Чувашинформ.рф