В отношении бывшего главы Большеяушского сельского поселения возбуждены новые уголовные дела

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в январе-апреле 2014 года, а также в декабре 2015-го — апреле 2016 года злоумышленник изготовил сфальсифицированные доверенности от имени девяти членов сельскохозяйственного производственного кооператива имени Ульянова. И внес туда не соответствующие действительности данные о том, что эти граждане уполномочивают его представлять их интересы по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией прав на любое недвижимое имущество, принадлежащее им. Затем чиновник составил от имени «доверителей» заявления о прекращении их права собственности на земельные доли, стоимость каждой из которых составляла более 30 тысяч рублей. А затем зарегистрировал права собственности на эти земельные доли за Большеяушским сельским поселением. Впоследствии часть этих земельных участков злоумышленник передал в аренду своим родственникам, знакомым и некоторым организациям.

Эти факты выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД РФ «Вурнарский». Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, ранее бывший глава поселения уже был осужден за совершение аналогичного преступления в отношении 30-ти членов сельскохозяйственного кооператива. За злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки суд приговорил его к 5 с половиной годам условного лишения свободы с лишением права на три года занимать определенные должности и к штрафу в размере 10-кратной суммы взятки.