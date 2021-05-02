Аэропорт Чебоксар готовится к реконструкции

Проектная документация по реконструкции чебоксарского аэропорта имени Андрияна Николаева получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. В ближайшие месяцы в здании аэровокзала начнутся строительно-монтажные работы, говорится на страничке воздушной гавани в Инстаграме.

Сейчас ООО «МАЧ» готовит заявление в Федеральное агентство воздушного транспорта на выдачу разрешения на строительство объекта, сообщают в информагентстве «Чувашинформ». Как прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев, работы планируется начать до конца лета, их будут проводить без остановки деятельности аэропорта.

В реконструкцию инвестор вложит почти полмиллиарда рублей. Площадь аэровокзала увеличится более чем в два с половиной раза — с 1,5 тысячи до 5,5 тысячи квадратных метров, пропускная способность составит до 300 пассажиров в час, а годовой пассажиропоток возрастет примерно на 30% — до 500 тысяч человек. «Благодаря реконструкции ожидается расширение географии полетов, увеличение частоты рейсов и пассажиропотока. Уверен, это будет удобно для жителей Чувашии и станет большим плюсом для повышения привлекательности республики для туристов», — отметил руководитель региона.

Полностью аэропорт обновят к 2023 году. Здание станет более современным как снаружи, так и внутри. Функционал аэропорта, к примеру, пополнят багажные карусели, которых пока нет в чебоксарской воздушной гавани, а фасад украсят портрет космонавта Андрияна Николаева и символ Чебоксар — пять серебряных уток. Проект предусматривает также благоустройство прилегающей территории.

В перспективе чебоксарский аэропорт сможет одновременно принимать несколько самолетов.

Фото Максима Васильева из архива «СЧ»

Решение о модернизации аэровокзала было принято еще в 2016 году, с тех пор как аэропорт перешел под управление частной компании ООО «МАЧ», и вот, наконец, в этом году долгожданная реконструкция должна начаться.