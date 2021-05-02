В России выберут лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и поселениях

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Его участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек.

С этого года специальная комиссия будет отбирать не 80, как было раньше, а 160 победителей. Каждый получит грант на реализацию своего проекта. Премиальный фонд конкурса увеличен вдвое – с 5 млрд до 10 млрд рублей.

В процессе отбора оценивается качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемые социальные эффекты, соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде.

«Конкурс призван собрать лучшие практики, чтобы тиражировать их дальше, улучшая условия жизни в городах и поселениях по всей России», — отметил председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

Добавим, в прошлом году от Чувашской Республики в число победителей конкурса вошли города Канаш, представивший проект «Двенадцать путей», Алатырь с проектом «Алатырь – город-музей», а также Мариинский Посад с концепцией «Веков связующая нить».

В 2019 году победу в конкурсе одержал город Ядрин с проектом благоустройства «Соединяя поколения».

В нынешнем году свои заявки на конкурс уже направили города Шумерля, Козловка и Цивильск.