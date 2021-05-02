Новые рабочие места для Новочебоксарска

Крупное перерабатывающее предприятие скоро появится в Новочебоксарске. Об этом сегодня объявили на заседании Совета по инвестиционной политике.

Одним из инициаторов реализации этого инвестиционного проекта в Новочебоксарске стал министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Еще в начале года в рамках приема граждан в Общественной приемной партии «Единая Россия» к Сергею Геннадьевичу обратились жители города – ветераны агропромышленного комплекса республики, которые с горечью рассказывали о том, что в прежние времена в Новочебоксарске работа целый ряд предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, а сейчас их нет, людям негде работать…

Тогда появилась идея воплотить в жизнь предложение Ивана Ивановича Казанкова, высказанное на одной их встреч, о его желании, как сына чувашской земли, построить в республике предприятие по выпуску сельскохозяйственной продукции.

— Мы встречались с Главой Республики Олегом Алексеевичем Николаевым и Иваном Ивановичем Казанковым, обсуждали идею создания перерабатывающего производства совместно с мясокомбинатом «Звениговский» в начале года, – говорит министр сельского хозяйства Чувашской республики, кандидат предварительного голосования «Единой России» Сергей Артамонов. – Сегодня уже полным ходом идет работа над его реализацией. Правительством республики принято решение о приоритетной поддержке этого значимого для экономики региона проекта. У Новочебоксарска большой потенциал инвестиционного развития, есть готовые земельные участки, необходимые ресурсы, а главное, понимание и стремление идти навстречу инвесторам со стороны нового руководства города. Реализация такого крупного проекта будет способствовать развитию города, созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест для горожан.

Основным видом деятельности нового предприятия станет производство муки, макаронных, хлебобулочных, кондитерских изделий (печенья). Предусмотрены установка современного технологического оборудования, строительство элеватора и мельницы. Инвестором выступает ООО «Мясокомбинат «Звениговский», которое готово инвестировать в этот проект почти полмиллиарда рублей.

Новое производство в Новочебоксарске – продолжение целенаправленной работы Правительства Чувашии, депутатов Госсовета ЧР и партии «Единая Россия» по привлечению инвесторов в республику.

Чувашия является лидером среди регионов страны по реализации индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПСЭР). Это – часть Стратегии развития республики, которое было принято Главой Чувашии Олегом Николаевым и поддержано депутатами «Единой России» всех уровней. Кроме новочебоксарского инвестпроекта в ближайшее время планируется открытие технопарка в Цивильском районе, агропромышленного парка в Батыревском, территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске.

Все это – сотни новых рабочих мест для жителей Чувашии с достойной заработной платой, дополнительные налоговые поступления для финансирования социальной сферы и мощный импульс для развития территорий республики.