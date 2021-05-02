Как Петр Руссаков купил участок и… потерял его

В сентябре 2006 года он приобрел у Валентины Бережной садовый участок за 35 тысяч рублей, переведя деньги на сберкнижку.

Договор купли-продажи в письменном виде продавец и покупатель не заключили, полагая, что достаточно и устной договоренности. Следовательно, в орган регистрации документы о сделке не представлялись. Таким образом, официально переход права на недвижимость оформлен не был. Как и положено добросовестному садоводу, Руссаков вступил в члены садоводческого товарищества, оформил лицевой счет, исправно платил взносы. Обрабатывая участок и благоустраивая домишко, он и не догадывался, что, по сути, так и не стал полноправным собственником приусадебного хозяйства. Понимание пришло спустя почти 15 лет. Как-то придя на дачу, он не смог попасть на участок. Замок на калитке поменяли…

Позже выяснилось, что садовый участок зарегистрирован за дочкой Бережной на основании судебного акта о признании права на имущество в порядке наследования. Можно представить, какое потрясение пережил гражданин, который все эти годы использовал дачу по назначению и вложил в нее немало средств и сил. Руссаков подал в суд жалобу, заявив, что не согласен с решением о признании права собственности на спорный земельный участок за дочкой женщины, у которой он в свое время купил дачу.

Однако Верховный суд Чувашии не поддержал его требования, указав, что договор купли-продажи заключается в письменной форме и подписывается сторонами сделки. А несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его недействительность. «К сожалению, такие случаи не единичны, — комментирует начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. — Чтобы не остаться у разбитого корыта, приобретая недвижимость, будь то земельный участок, квартира, помещение или гараж, нужно правильно оформлять документы и не откладывать регистрацию права на долгий срок».