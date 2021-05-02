В Минтруде Чувашии пояснили, как оформить выплату на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля 2021 года выплаты на детей от 3 до 7 лет предоставляются по новым правилам. Теперь их размер зависит от доходов семьи и ее имущества. Таким образом, мера стала адресной и нацеленной на поддержку действительно нуждающихся. Однако по ее назначению у многих родителей возникают вопросы. В Министерстве труда и социальной защиты Чувашии разъяснили, какие семьи могут претендовать на выплату, и рассказали о спорных моментах, возникающих при ее назначении.

«Почему размеры выплаты разные?» — недоумевают многие родители. Как разъяснили в Минтруде, если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, выплачивалось одинаковое пособие (50% от размера прожиточного минимума на ребенка в регионе), то с 1 апреля введена трехступенчатая система выплаты — 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в размере 50% прожиточного минимума (4941,5 рубля) среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то пособие будет назначено в размере 75% прожиточного минимума (7412,25 рубля). Если и в этом случае семья не сможет выйти из категории нуждающихся, пособие назначат в полном размере — 9883 рубля.

Помимо доходов учитывается и имущество семьи. Рассматривается все: наличие в собственности квартир, жилых домов, гаражей и машино–мест, дач, земельных участков, нежилых помещений, машин, мототранспорта, тракторов, маломерных судов. Сведения об этом передаются по каналам межведомственного взаимодействия. Из Управления Росреестра по Чувашии, например, поступит информация об имеющейся в собственности членов семьи недвижимости, из УГИБДД МВД — о машинах.

Так, если в семье есть одна квартира, один жилой дом независимо от площади, одна машина до 250 л.с., гараж и дача, земельный участок не более 25 соток (1 га — для сельских территорий, при этом земельные доли и земли сельхозназначения не учитываются), то она может претендовать на выплату. А если квартир и жилых домов несколько, то будет учитываться площадь в расчете на 1 человека (не более 18 квадратных метров в отношении квартир, не более 24 — в отношении жилых домов). Если «квадратов» окажется больше, в выплате откажут. То же самое с машинами, дачами, гаражами — если их несколько, в выплате откажут.

Многие жители республики спрашивают, как оцениваются квартиры или машины, взятые в кредит. Как объяснили в Минтруде, их рассматривают как имущество семьи, однако если жилье или машина получены в качестве социальной поддержки от государства, их при назначении выплаты в расчет не возьмут. При подаче заявления необходимо представить в отделы соцзащиты документы, подтверждающие этот факт.

Сведения о доходах учитываются за период в один год, который завершился за 4 месяца до подачи заявления, об имуществе — на дату подачи заявления. А если доходов в это время не было, родители должны обосновать, по какой причине. Уважительными причинами «нулевого дохода» считаются безработица (статус должен быть подтвержден в центрах занятости), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, инвалидом или пожилым родственником старше 80 лет, служба в армии и еще три месяца после, а также учеба по очной форме. «Нулевым» может быть доход у одного из родителей в многодетной семье или у единственного родителя.

Как отметила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней с момента его подачи. Столь долгий период ожидания связан со сложностью выплаты: необходимо время, чтобы скрупулезно проверить множество параметров по каждой конкретной семье.

По данным на вторник, в республике поступило уже более 22 тысяч заявлений по новым правилам. Из более 6,5 тысячи заявлений по 3,8 тысячи вынесен отказ, по остальным принято решение о назначении пособия в новом размере. По ним уже начинают поступать выплаты. «Наиболее частые причины отказа — превышение порога среднедушевого дохода семьи, несоответствие имущественному критерию либо отсутствие уважительных причин для «нулевого дохода», — прокомментировала министр Алена Елизарова.

Напомним, для получения выплаты на детей от 3 до 7 лет в новом размере нужно подать всего одно заявление — через портал госуслуг, МФЦ или лично в отделе социальной защиты населения. Сделать это нужно и тем, кто уже получает выплату, для ее перерасчета. В Чувашии всем получателям выплаты сделали перерасчет в конце апреля — начале мая, за январь — апрель доплата составила в среднем 684 рубля. Выплата устанавливается на 12 месяцев. При обращении в течение шести месяцев с момента достижения ребенком трехлетнего возраста пособие начисляется с трех лет. Если позже — с даты обращения. Еще один важный момент — если семья уже получает пособие, но теперь не подходит под критерии, она будет получать выплату в прежнем размере до конца периода, на который пособие было назначено.

Кстати Для разъяснения порядка выплаты на детей от 3 до 7 лет по новым правилам специалисты Минтруда республики регулярно проводят прямые линии в соцсетях. Задать свой вопрос родители могут также по телефону «горячей линии» 8(8352) 26-08-08. Звонки принимают в будни с 8 до 17 часов.