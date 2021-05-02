В Новочебоксарске посадили яблони и запустили фонтан

Напомним, там проходит экологический марафон, в рамках которого горожане не только приводят в порядок дворы и улочки, но и сажают новые деревья, кустарники и цветы. А 6 и 7 мая волонтеры города присоединились еще и к всероссийской акции «Сад памяти». Суть ее в создании «зеленых» памятников, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны.

За два дня озеленители высадили саженцы на Соборной площади, в сквере Шевницына, на территории Музея истории и краеведения города. Заложили аллею и в Ельниковской роще на Яблоневой поляне. Как рассказал глава администрации города Павел Семенов, это исторически значимое место для новочебоксарцев. В 1970-1980 годах на Яблоневой поляне проводились все городские праздники. Здесь располагалась сцена, проводились концерты и спектакли. Нынче северная часть поляны — место тренировок по маунтинбайку, спортивному туризму, а южная — уголок для тихого отдыха.

Руководство города намерено дать новое дыхание Яблоневой поляне. И начать решили с посадки яблонь. Всего было высажено 76 деревьев (в честь 76-летней годовщины Победы). В посадке принял участие и вице-премьер правительства республики — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он сообщил, что саженцы выращены в Батыревском плодопитомнике и переданы в дар городу в честь Дня Победы.

Еще одним подарком горожанам стало открытие отремонтированного фонтана возле Центра развития творчества детства и юношества. Реконструировать его начали осенью прошлого года: были отремонтированы фонтан, его чаша, обновлен и памятник «Природа», находящийся рядом. Вечером фонтан освещается разноцветными огоньками. Однако преображение этого примечательного уголка еще не завершено. Впереди — благоустройство территории вокруг фонтана, чтобы это место стало еще более комфортным и привлекательным.

Фото cap.ru

Фонтан отремонтирован, осталось облагородить территорию.