XIV Чебоксарский международный кинофестиваль пройдет в республике с 21 по 25 июня

Как сообщают в Минкультуры Чувашии, откроет кинофорум спектакль по роману в стихах Александра Пушкина «Онегин» режиссера Натальи Семеновой. Композитором постановки выступил Алексей Айги. В ней задействованы заслуженный артист России Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Алиса Гребенщикова, Алексей Айги и ансамбль 4:33. Специально для проекта снято кино. Торжественная церемония открытия XIV Чебоксарского международного кинофестиваля и постановка «Онегин» состоятся 21 июня в Чувашском государственном театре оперы и балета. Вход на все кинопоказы фестиваля традиционно будет бесплатным для зрителей. Исключение — торжественные церемонии открытия и награждения победителей кинофорума, а также некоторые специальные события, уточняют в ведомстве.