В ДТП в Комсомольском районе пострадали три человека

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Авария произошла 8 мая около 10 часов 10 минут на 76 километре вблизи деревни Байбахтино в Комсомольском районе, сообщают в УГИБДД Чувашии.
По предварительным данным, водитель «Приоры» совершил столкновение с попутным «Пежо». В результате удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной МАЗ, которая перевозила детские аттракционы.
В результате происшествия пострадали женщина 1951 года рождения, которая сидела за рулем иномарки, а также два пассажира «Приоры» – 56-летняя женщина и мальчик 7 лет, который сидел в салоне без детского удерживающего устройства.

Опубликовано: 8 мая 2021 г.


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