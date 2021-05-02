В ДТП в Комсомольском районе пострадали три человека

Авария произошла 8 мая около 10 часов 10 минут на 76 километре вблизи деревни Байбахтино в Комсомольском районе, сообщают в УГИБДД Чувашии.

По предварительным данным, водитель «Приоры» совершил столкновение с попутным «Пежо». В результате удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомашиной МАЗ, которая перевозила детские аттракционы.

В результате происшествия пострадали женщина 1951 года рождения, которая сидела за рулем иномарки, а также два пассажира «Приоры» – 56-летняя женщина и мальчик 7 лет, который сидел в салоне без детского удерживающего устройства.