В Чебоксарах приступили ко второму этапу озеленения Красной площади

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

29 апреля вице-премьер правительства республики Алла Салаева приняла участие в посадке здесь саженцев сосны горной. В ходе второго этапа планируется также высадка хвойных кустарников и цветов. Растения подобраны таким образом, чтобы радовать гостей и жителей столицы в любое время года.
«Красная площадь приобретает тот законченный вид, который изначально был спроектирован, когда готовилась архитектурная концепция. Подключались не только архитекторы, которые занимались строительными работами, разрабатывалась отдельная концепция именно по ландшафтному оформлению», — отметила Алла Салаева. Подробнее о том, как шла работа и какое символическое значение будет иметь композиция из хвойных деревьев, читайте в следующем номере.
Игорь Васильев

Опубликовано: 29 апреля 2021 г.


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