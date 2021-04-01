Работники Чувашской энергосбытовой компании приняли участие в корпоративном Дне донора

28 апреля работники АО «Чувашская энергосбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) присоединились к корпоративной волонтерской акции по сдаче донорской крови. Сегодня это мероприятие проходит в регионах присутствия компании.

Сегодня донорами крови стали сотрудники исполнительного аппарата, Цивильского, Чебоксарского и Батыревского отделений ЧЭСК. По медицинским показаниям к процедуре были допущены 9 из них. Каждый из добровольцев пополнил банк крови Республиканской станции переливания крови на 450 мл. Для некоторых это был уже не первый визит на станцию. После процедуры забора крови они признавались, что изначальный страх удалось побороть благодаря желанию помочь нуждающимся.













«Я уже не первый раз участвую в этой доброй акции. И главное для меня – это оказание помощи тем, кто по-настоящему нуждается в получении донорской крови, чтобы спасти жизнь. Кровь нужна и пострадавшим в авариях, при ожогах и операциях, онкологическим больным и многим другим. В критической жизненной ситуации может оказаться каждый из нас. Руководство компании поддерживает донорские акции, и я готова активно в них участвовать», — отметила заместитель директора Цивильского межрайонного отделения Елена Иванова.

РусГидро поддерживает участие работников в социальных волонтерских проектах и активно развивает благотворительное движение. Компания регулярно проводит дни донора, ярмарки и акции по сбору средств для экстренно нуждающихся, развивает корпоративное волонтерство.

Донорство способствует обновлению крови, что чрезвычайно полезно: это профилактика болезней сердца и сосудов, иммунной системы, нарушений пищеварения, работы печени и поджелудочной железы. Один донор, сдающий 450 мл крови, спасает две жизни – чужую и свою.

Справка

АО «Чувашская энергосбытовая компания» является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики. Клиентами и партнерами АО «ЧЭСК» являются порядка 14,5 тыс. юридических лиц и 427 тыс. абонентов-физических лиц. Деятельность восьми межрайонных отделений компании охватывает все районы и города республики. С 1 декабря 2012 г. ЧЭСК начала работу в качестве управляющей компании. АО «ЧЭСК» входит в структуру АО «ЭСК РусГидро» (100% ДО ПАО «РусГидро»).

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.