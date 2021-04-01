Чебоксарская школа выиграла грант в размере 10 млн рублей

Чебоксарская школа № 61 стала победителем федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование» и по итогам конкурса получила грант в размере 10 млн. рублей.

Средства направят на создание Интерактивного парка «ЭТНО-Хакатон». В рамках данного проекта будет создан ресурсный центр, на базе которого школьники разработают приложение, посвященное народам, живущим в Поволжье. Предполагается, что в приложение будут вшиты модули, которые расскажут об особенностях культуры, традиций и языка чуваш, татар, марийцев, мордвы, русских. Для создания качественного мультимедийного продукта лабораторию укомплектуют видеокамерами, осветительными приборами, интерактивными панелями и т.д.