Чебоксарская школа выиграла грант в размере 10 млн рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарская школа № 61 стала победителем федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование» и по итогам конкурса получила грант в размере 10 млн. рублей.

Средства направят на создание Интерактивного парка «ЭТНО-Хакатон». В рамках данного проекта будет создан ресурсный центр, на базе которого школьники разработают приложение, посвященное народам, живущим в Поволжье. Предполагается, что в приложение будут вшиты модули, которые расскажут об особенностях культуры, традиций и языка чуваш, татар, марийцев, мордвы, русских. Для создания качественного мультимедийного продукта лабораторию укомплектуют видеокамерами, осветительными приборами, интерактивными панелями и т.д.

«Предполагается, что участники проекта с экспедицией посетят важные места Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Нижегородской области и Татарстана. Школьники смогут на месте изучить особенности традиционной культуры народов Поволжья. Итогом нашей работы станет Всероссийская конференция-фестиваль “ЭТНО-Хакатоша”», — рассказывает директор школы Наталья Гурьева.
Опубликовано: 27 апреля 2021 г.


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