Госсовет продолжает совершенствование избирательного законодательства

Вчера на сессии Госсовета Чувашии были рассмотрены законопроекты о внесении изменений в законы «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» и «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики», сообщает пресс-служба парламента.

Как отметила спикер Альбина Егорова, на федеральном уровне в избирательное законодательство внесены изменения. Соответствующие федеральные законы приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации. Сейчас они находятся на подписании у Президента России.

Так как Госсовет Чувашии должен внести соответствующие изменения в региональные законы до объявления выборной кампании текущего года, руководитель парламента предложила провести 49 сессию в два этапа с перерывом в ее работе до 13 мая. На перовом этапе законопроекты будут приняты в первом чтении, на втором — во втором чтении.

Законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» уточняет, что в качестве площадки для распространения агитационных материалов могут использоваться и информационно-телекоммуникационные сети.

Предусматривается, что избирательная комиссия муниципального образования по согласованию с ЦИК России вправе принять решение о размещении в специальном информационном материале, а не в избирательном бюллетене, отдельных сведений о кандидатах. Такой информационный материал должен быть размещен в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде.

С учетом положений федерального законодательства, предусматривающих новый вид муниципального образования — муниципальный округ, в Закон Чувашской Республики предлагается внести изменения, связанные с проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных округов.

В свою очередь законопроект об изменениях в Законе «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» устанавливает порядок внесения изменений в действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в избирательном округе (отклонение от средней нормы представительства избирателей, превышающее 20%).

Устанавливается обязанность Центризбиркома Чувашии утвердить образец заполнения подписных листов. Корректируются основания отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов и признания подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, недействительными.

Так как законодательством предусмотрена возможность принятия решения избирательной комиссией о голосовании на выборах в течение нескольких дней подряд, предусматриваются соответствующие полномочия Центризбиркома Чувашии, а также уточняются сроки отдельных избирательных действий.

Кроме того, проектом закона предусматривается возможность отложить голосование на выборах депутатов Госсовета Чувашии при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории или на части территории Чувашской Республики. Устанавливается, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, при подготовке и проведении выборов может быть предусмотрено использование не только информационной системы ГАС «Выборы», но и иных государственных информационных систем.

Для расширения гарантий реализации избирательных прав предлагается установить возможность сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также устанавливаются особенности сбора подписей избирателей в указанном случае.

На сессии были рассмотрены и другие законопроекты.

Сергей Григорьев