Юная жительница Ядринского района — в числе призеров конкурса рисунков ко Дню Победы

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Рисунок станет открыткой

Почта России подвела итоги конкурса «Мои герои большой войны». В нем участвовала девочка из деревни Старые Тиньгеши Ядринского района Ольга Петрова, которая в итоге стала обладателем специального приза в номинации «рисунок». В конкурсе принимали участие жители всех регионов России и не только — в Оргкомитет поступали творческие работы из Беларуси, Италии, Израиля, Нидерландов и Приднестровья. Всего было прислано 19175 заявок. В итоге работа школьницы из Чувашии вошла в десятку лучших. Ее рисунок в числе других станет основой коллекционной серии открыток и будет презентован на Церемонии награждения победителей 25 апреля 2021 года в Музее космонавтики.

Опубликовано: 19 апреля 2021 г.


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