Студенты Цивильского аграрно-технологического техникума отправились на стажировку в Германию

Молодые специалисты пойдут восьмимесячную сельскохозяйственную практику в фермерских хозяйствах Земли Баден-Вюртемберг.

В рамках программы практики для студентов сельскохозяйственных техникумов и аграриев из России Цивильский аграрно-технологический техникум сотрудничает с немецкими коллегами из города Штутгарт еще с 2003 года. За это время более 160 будущих специалистов учебного заведения совершенствовали свои профессиональные навыки по ведению аграрного производства в хозяйствах опытных фермеров Германии.

Для поездки в этом году после этапа собеседования к практике были допущены 5 студентов. После отбора группа с декабря приступила к изучению немецкого языка. Успешно решив все дела, 10 апреля студенты техникума вылетели из Москвы в Германию в составе группы из 40 российских практикантов из разных регионов России. По прилету в Германию, во Франкфурте-на-Майне молодых специалистов приняли представители встречающей стороны.