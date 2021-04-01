Студенты Цивильского аграрно-технологического техникума отправились на стажировку в Германию

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Молодые специалисты пойдут восьмимесячную сельскохозяйственную практику в фермерских хозяйствах Земли Баден-Вюртемберг.
В рамках программы практики для студентов сельскохозяйственных техникумов и аграриев из России Цивильский аграрно-технологический техникум сотрудничает с немецкими коллегами из города Штутгарт еще с 2003 года. За это время более 160 будущих специалистов учебного заведения совершенствовали свои профессиональные навыки по ведению аграрного производства в хозяйствах опытных фермеров Германии.
Для поездки в этом году после этапа собеседования к практике были допущены 5 студентов. После отбора группа с декабря приступила к изучению немецкого языка. Успешно решив все дела, 10 апреля студенты техникума вылетели из Москвы в Германию в составе группы из 40 российских практикантов из разных регионов России. По прилету в Германию, во Франкфурте-на-Майне молодых специалистов приняли представители встречающей стороны.

Опубликовано: 15 апреля 2021 г.


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