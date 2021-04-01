Выезд на встречку завершился трагедией

13 апреля в Цивильском районе водитель «Форда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Как сообщают в УГИБДД по Чувашии, для виновника аварии это уже не первое нетрезвое вождение. Сейчас владельцу легковушки грозит уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также он будет привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД — выезд на встречку.

Другое ДТП с выездом на встречку произошло вечером 14 апреля на 611 км автодороги М7 в Моргаушском районе. По предварительным данным, 53-летний водитель «Лады Весты» пошел на обгон и столкнулся с грузовиком «Volvo». В результате столкновения водитель «Весты» погиб на месте, его 31-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.