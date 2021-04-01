Выезд на встречку завершился трагедией

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

13 апреля в Цивильском районе водитель «Форда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Как сообщают в УГИБДД по Чувашии, для виновника аварии это уже не первое нетрезвое вождение. Сейчас владельцу легковушки грозит уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также он будет привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД — выезд на встречку.
Другое ДТП с выездом на встречку произошло вечером 14 апреля на 611 км автодороги М7 в Моргаушском районе. По предварительным данным, 53-летний водитель «Лады Весты» пошел на обгон и столкнулся с грузовиком «Volvo». В результате столкновения водитель «Весты» погиб на месте, его 31-летнего пассажира с травмами доставили в больницу.

Опубликовано: 15 апреля 2021 г.


Читайте также:

17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
37-летний чебоксарец ранил ножом двух человек, затем устроил массовое ДТП
На улице Ашмарина автобус сбил 4-летнего ребенка
Работник автосервиса решил без спроса прокатиться на иномарке и попал в ДТП
Из-за разлитой солярки кроссовер потерял управление и перевернулся
Подросток за рулем "Жигулей" при виде машины ДПС протаранил столб
По грибы, не выезжая из города
Михаил Ефремов вспомнил о чувашских корнях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.