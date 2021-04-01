«Чебоксарским ястребам» до титула остался один шаг

«Ястребы» с 2017 года не выходили в финал плей-офф суперлиги-2. А вот теперь подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова в родных стенах одержали важную победу в первой встрече решающего противостояния с «Барнаулом».

После полуфинала у чебоксарцев было немного времени на восстановление и на подготовку к финалу. Впрочем, соперник подопечных Сергея Худаева и Алексея Миронова был в таком же положении. Барнаульцы в полуфинале спокойно переиграли «Металлург» (Магнитогорск). Но финальное противостояние — это уже совсем другая история.

«Финал — это что-то особенное. Здесь борьба «кость в кость», и легкой прогулки никогда не бывает, — поделился своими мыслями о важности финальных встреч с корреспондентом «СЧ» баскетболист «Чебоксарских ястребов» Алексей Федорчук. — Для меня это не первый финал, атмосфера таких матчей мне знакома. Главное, что нужно делать — держать голову холодной и правильно взаимодействовать с партнерами на площадке».

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ,

старший тренер БК «Чебоксарские ястребы»: «К этому финалу целый сезон мы шли «через тернии к звездам». Игра сложная, соперник достойный. В любом случае мы едем в Барнаул биться и побеждать, несмотря на все трудности, которые там нас ждут. Хотим порадовать город и написать новую главу в спортивной истории Чебоксар».

Как и на всех последних матчах в зале буквально яблоку негде было упасть — зрители оказывали отличную поддержку. Когда чебоксарцы атаковали, то болельщики подгоняли своих любимцев возгласами «ястребы, ястребы», а при возвращении в оборону «шестой игрок» подбадривал хозяев звонким кличем «защита, защита».

В первой четверти подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова методично, а главное точно обстреливали кольцо соперника. Барнаульцы, не ожидая таких скоростей, не сразу включились в игру. Удовольствие зрителям доставило отличное попадание с разворота Николая Долматова в середине второй десятиминутки — капитан знает свое дело и ведет команду за собой. По итогам первой половины встречи «ястребы» были впереди — 40:35.

После большого перерыва барнаульцы быстро догнали и не отпускали чебоксарцев всю третью четверть. Зато в последней десятиминутке благодаря слаженной командной игре подопечным Сергея Худаева и Алексея Миронова удалось сделать спринтерский рывок, на который у гостей ответа не нашлось. Первый раунд битвы характеров завершился 81:71 в пользу «ястребов»!

Самым результативным игроком «ястребов» стал Павел Кольцов, набравший 16 очков, 15 баллов в копилку команды добавил Николай Долматов.

Фото ВКонтакте

Второй матч противостояния пройдет в Барнауле 17 апреля. Начало игры в 13.00.