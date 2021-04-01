В республике появятся муниципальные округа

И устанавливается пожароопасный сезон

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил ценным подарком министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова. Награду на вчерашнем заседании правительства вручил заместитель военного комиссара республики подполковник Сергей Сергеев.

Учреждения здравоохранения проделали большую работу в обеспечении призыва в Вооруженные силы в сложных условиях пандемии, отметил Глава республики Олег Николаев. Медики также способствовали тому, что регион занял высокую позицию по итогам призывной кампании. «За оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, и проведении мероприятий призыва граждан на военную службу в октябре — декабре 2020 года в условиях ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции», — говорится в приказе министра обороны.

В мае 2019 года в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» была внесена поправка, предусматривающая введение нового вида муниципального образования — муниципального округа. Проект соответствующего изменения в Закон «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» представил на заседании правительства руководитель Государственной службы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов. В этой связи вводится положение, касающееся вопросов местного значения муниципального округа, его главы, порядка избрания.

Проектом закона также предусматривается отнесение полномочий на территории муниципального образования по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направление сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. К полномочиям органов местного самоуправления отнесено и обеспечение первичных мер пожарной безопасности за границами городских и сельских населенных пунктов. Кроме того, муниципалитеты наделяются необходимым, хотя и не очень приятным, правом «на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Еще муниципалитеты смогут осуществлять выплаты компенсаций за бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают образование на дому. В Чувашии насчитывается 13 таких детей. На данные выплаты в республиканском бюджете в 2021 году запланировано 1,2 млн рублей.

С 25 апреля на территории республики устанавливается начало пожароопасного сезона. Соответствующее постановление принято на заседании правительства. По данным председателя ГКЧС Чувашии Олега Яковлева, нынче это произошло почти на уровне 2018 и 2019 годов, но в 2020-м пожароопасный сезон начался значительно раньше — 1 апреля. Утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также подобных территорий отдыха детей, садоводства или огородничества.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина представила проект поправок в положение о министерстве. Как пояснила глава ведомства, это связано с необходимостью отражения в положении приоритетных задач социально-экономического развития республики. Документом предлагается изменить сокращенное наименование министерства на «Минцифры Чувашии», что должно подчеркивать приоритет идеи цифровой трансформации экономики региона. Предлагается также определить новые задачи министерства, направленные на развитие отраслей экономики и социальной сферы региона с использованием цифровых технологий и удовлетворение потребностей граждан в получении качественных социально значимых государственных и муниципальных услуг.