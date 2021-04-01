«Ястребы» победили в битве характеров

В невероятной по накалу битве с развязкой на последних секундах второго матча подопечным Сергея Худаева и Алексея Миронова удалось завоевать путевку в финал.

Несмотря на победу дома, «ястребам» не стоило ожидать легкой прогулки во второй игре с «Тамбовом». Еще после первой встречи главный тренер чебоксарцев Сергей Худаев выражал опасения, что отрыва в 7 очков может не хватить.

На выезд «Ястребы» отправились во всеоружии. Выехал в Тамбов и внушительный десант болельщиков–чебоксарцев, чтобы поддержать свою команду в одном из решающих матчей сезона.

Тамбовчане тоже понимали, что еще ничего не потеряно, и очень серьезно готовились к игре. Баскетболисты «Тамбова» при оглушительной поддержке своих зрителей по-хозяйски начали вторую встречу. Но «ястребов» они не сломили. Подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова упорно гнули свою линию и не давали возможности комфортно владеть инициативой хозяевам паркета. Эмоции бурлили, иногда переходя через край, но как иначе — ведь это же битва за выход в финал! По ходу первой половины встречи тамбовчанам удалось сделать нужный отрыв — по итогу двух четвертей «ястребы» проигрывали 12 очков — 33:45.

У наставников чебоксарцев был большой перерыв, чтобы вернуться в игру. В этот вечер, если говорить на баскетбольном сленге, «горячая рука» была у игрока «ястребов» Павла Кольцова — ему в нужный момент в третьей четверти удались подряд два дальних попадания, а всего за матч «настрелял» 26 очков. В моменте команды даже сравнялись в счете. При этом через несколько минут хозяева снова «поддали газу» и создали себе комфортное преимущество.

Игра шла словно на американских горках — то в одну сторону, то в другую. Ближе к концу встречи ситуация усложнилась — за 8 минут до финального свистка разрыв в счете составлял 14 очков и тренеры «ястребов» взяли минутный перерыв. И наставники, и баскетболисты уже начали терять уверенность в том, что они смогут сделать решающий шаг, но Сергей Худаев и Алексей Миронов все-таки попробовали снова взбодрить ребят… И у них это получилось!

Несколько реализованных атак, и за полторы минуты до конца уже чебоксарцев устраивал счет на табло. У хозяев было последнее владение мячом… Игрок «Тамбова» нанес неточный бросок, и, несмотря на проигрыш во второй встрече 75:81, подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова одержали победу по сумме двух игр 146:145!

«Плей-офф — это битва характеров. Все остальные тактические и стратегические моменты отходят на второй план, — отметил после игры старший тренер «Чебоксарских ястребов» Алексей Миронов в интервью пресс-службе БК «Тамбов». — Баскетболисты большие молодцы, что одержали такую трудную победу!»

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Теперь «Чебоксарских ястребов» ожидает битва за трофей. Первая игра состоится в Чебоксарах 13 апреля в 19.00.