Чувашия разместила 74 проекта на сайте для голосования по выбору объектов для благоустройства

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашская Республика активно готовится к проведению рейтингового голосования по объектам благоустройства, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

На Платформу обратной связи 25 муниципальными образованиями республики загружена информация по 74 объектам благоустройства. Предлагаемые варианты включают в себя благоустройство парков и скверов, центральных аллей, набережных, устройство пешеходных зон и улиц, а также размещение многофункциональных детских игровых спортивных площадок, разделенных на зоны по возрасту и интересам. В каждом муниципальном образовании жителям предстоит сделать выбор как минимум из двух объектов, предложенных для благоустройства в 2022 году.

Напомним, что Минстроем Чувашии запущена горячая линия по вопросам организации и проведения онлайн-голосования. Обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем муниципалитете можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по тел. (8352) 64-22-16.

Опубликовано: 12 апреля 2021 г.


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