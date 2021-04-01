Минстрой России запускает горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства

Минстроем России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства, которая будет работать с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на платформе za.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консультативная помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города.

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования, — пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров. – Очень важно создать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства».

Ранее мы сообщали, что в Минстрое Чувашии запущена горячая линия по вопросам организации и проведения онлайн-голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2022 году. «Горячая линия» действует с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по тел. (8352) 64-22-16.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров: на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Добровольцами станут граждане, которым небезразлична судьба родного города. Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, будет проходить на территории всей страны с 26 апреля по 30 мая. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет.