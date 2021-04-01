В субботу идем на Тотальный диктант

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Полтора дня на то, чтобы перечитать учебники и повторить правила: времени на подготовку у верных поклонников Тотального диктанта осталось совсем немного. Традиционная акция грамотности стартует 10 апреля: с утра — на сайте Тотального диктанта, и в 14 часов — на очных площадках. В Чувашии, напомним, они расположены: в Чебоксарах — в новом корпусе ЧГУ и Национальной библиотеке, в Новочебоксарске — в гимназии № 6, и в Шоршелской средней школе.
Тем, кто хотел, но не успел зарегистрироваться на этих площадках, сообщаем: к вечеру четверга в библиотеке мест уже не было, а в университете и новочебоксарской гимназии их оставалось совсем немного. Но сегодня и завтра с утра регистрация еще не будет закрыта. Канцелярские принадлежности брать с собой не надо — и фирменные ручки, и бланки людям выдадут на площадках акции. Об этом позаботились местные организаторы Тотального диктанта — ЧГУ имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Опубликовано: 8 апреля 2021 г.


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