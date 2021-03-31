Желающих получить «права» с 1 апреля ждет ряд нововведений

Вместо заданного маршрута — зона испытательных упражнений, а вместо привычного инструктора рядом с кандидатом в водители — инспектор ГИБДД. Количество проверок для претендентов на категорию «В» с трех сократится до двух. А результаты экзамена можно будет аннулировать, равно и как выданное удостоверение.

Комплексные изменения в регламенте должны повысить качество обучения курсантов, считает начальник отделения по экзаменационной работе ГИБДД МВД по Чувашии Наталья Андреева. Ежегодно из-за плохой подготовки и недостаточных навыков вождения на дорогах в серьезные ДТП с тяжелыми последствиями попадают все больше водителей-новичков. Новые правила позволят сотруднику Госавтоинспекции правильнее оценить навыки вождения кандидата в реальных дорожных условиях.

Курсантам новый регламент поможет сэкономить время – очереди на пересдачу должны стать короче. Дело в том, что теперь для получения прав на категорию «В» уже не нужно будет сдавать экзамен по первоначальным навыкам управления, в обиходе именуемый площадкой или автодромом. Ранее на нем кандидаты в водители выполняли ряд маневров, таких как «эстакада», заезд в гараж, парковка, повороты на 90 градусов, навык разворота в ограниченном пространстве. Теперь же практический экзамен будет проходить в условиях города с включением в программу элементов упражнения на площадке.

От заранее утвержденного маршрута экзамена также решено отойти. Согласно новым правилам маршруты будут свободными, установят лишь границы квартала, в пределах которого курсант будет двигаться, выполняя необходимый для сдачи экзамена перечень упражнений и заданий. Так что «натаскать» курсанта на конкретный маршрут уже не получится. В так называемой «зоне испытательных упражнений» инспектор ГИБДД может попросить кандидата в водители начать с любого задания, будь то элементы «площадки» или движения по маршруту, вне зависимости от последовательности. «Учитывая инфраструктуру Чебоксар, экзамен будет охватывать участки дорог, которые в час пик не заполнены транспортом. Сделано это для того, чтобы не перегружать и так загруженные автотрассы и не мешать другим участникам движения попасть на работу или уехать домой» — прокомментировала Наталья Андреева.

КСТАТИ За 2020 год в Чебоксарах было подготовлено 6343 кандидата в водители, на сдачу экзаменов в Госавтоинспекцию попали 4339 кандидатов в водители. Из них с первого раза сдали только 15% — 634 курсанта.

В экзаменационной машине во время приема экзаменов помимо кандидата в водители, представителя автошколы и инспектора допустимо присутствие других кандидатов. Данное нововведение поспособствует дополнительной открытости этого процесса. Однако теперь согласно «первоапрельской» реформе, рядом с кандидатом в водители за дублирующие педали сядет не представитель автошколы, а инспектор ГИБДД. Сделано это для того, чтобы инструктор, который находится в течение двух месяцев в контакте с кандидатом в водители, не имел возможности нажимать на дублирующие педали, тем самым тайно помогая курсанту сдать экзамен. Теперь же инспектор сможет лично контролировать весь процесс экзамена.

Если что-то пошло не так, результаты экзамена можно будет аннулировать. Как сообщает «Российская газета», попытку не засчитают и курсанту будет назначена новая дата экзамена. Аннулировать экзамен можно в нескольких случаях: по жалобе сдающего курсанта, которая подтвердилась по результатам ее рассмотрения, если представленные документы признаны поддельными или не подтвердилась выдача водительского удостоверения при обмене. Если же выяснится, что экзамен проведен с нарушениями установленных правил, то водительское удостоверение будет аннулировано до его выдачи. По словам Натальи Андреевой, для объективности жалобы будут рассматриваться комиссией, состоящей как минимум из трех уполномоченных должностных лиц.

Успешная сдача экзаменов не гарантирует выдачу водительского удостоверения, если ранее водитель был лишен прав, или же срок лишения истек, а водитель не оплатил штраф, или не прошел проверку знаний правил дорожного движения. И только после того, как эти условия будут выполнены, претендент сможет получить водительское удостоверение.

Экзамены будут приниматься по месту профессионального обучения в составе организованных групп кандидатов в водители в соответствии с Порядком взаимодействия с образовательными организациями. По словам Натальи Андреевой курсант, который отучился в автошколе и получил свидетельство о ее окончании, будет сдавать экзамен вместе с группой своего учебного учреждения, в том подразделении Госавтоинспекции, к которому прикреплена эта автошкола или организация. Это позволит усилить наблюдение за учебными организациями, ведь будет доподлинно известно, какое конкретно количество учеников обучает автошкола и сколько из них она успешно выпустила с новыми водительскими удостоверениями.

Фото Олега Мальцева