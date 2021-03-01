Концепцию развития Театра оперы и балета в Чебоксарах предложат лучшие молодые архитекторы страны

Проект будет реализован в совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ, которая является партнёром всероссийской образовательной программы «Архитекторы.РФ». Два представителя Чувашии прошли конкурсный отбор и примут участие в этой бесплатной программе профессионального развития.

Об этом рассказал вице-премьер – и.о. Министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

«Руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко предложил сделать выпускные работы архитекторов из Чувашии вариантами концепции реконструкции Театра оперы и балета. На защиту работ будет приглашен и Глава Чувашии. Впоследствии одна из этих работ может лечь в основу проекта реконструкции театра», — отметил Павел Данилов.