Производитель термостойких эмалей из Чувашии планирует выйти на европейский рынок

Центр экспортной поддержки, НПП «Спектр» и центр «Волга-Рейн» подписали трехсторонний договор.

Партнёры будут проводить маркетинговое исследование иностранных рынков.

«Соглашение подписано с целью расширения продаж и выхода на европейский рынок. Пока мы экспортируем только в страны СНГ: в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, но собираемся увеличивать нашу географию зарубежных поставок», – говорит директор НПП «Спектр» Константин Кобюк.

Предприятие «Спектр» производит уникальные термостойкие эмали.

«Эта компания с 2017 года пользуется пользуется услугами Центра экспортной поддержки. Мы уже субсидировали им расходы, связанные с сертификацией материалов, идущих на экспорт. Также Центр экспортной поддержки компенсировал компании затраты на участие в зарубежных выставках, помог создать англоязычный сайт. Сегодня мы подписали документ, благодаря которому предприятие выйдет на качественно новый уровень – мы поможем им найти потенциальных покупателей в Европе», – подчеркнул руководитель Центра экспортной поддержки Григорий Данилов.