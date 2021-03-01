Невероятный успех «ЧГУ-Атланта» в дебютном сезоне

Баскетболистки «ЧГУ-Атланта» сыграли в гостях заключительные матчи в серии за 3 место суперлиги-2 против команды «Юность» (Пензенская область).

Подопечные Никиты Иванова провели хороший год — победа в Студенческой лиге и борьба за медали в дебютном сезоне профессионального турнира говорят сами за себя. Несмотря на сложный график, баскетболистки «ЧГУ» имели отличный шанс поставить точку.

У нашей команды перед вторым матчем серии в активе была домашняя победа, и теперь оставалось сделать последний шаг к заветным наградам, но игры с «Юностью» в Пензе не стали простой прогулкой.

Вторая встреча показала всю сложность борьбы за медали — пензенские баскетболистки взяли инициативу в свои руки и устремились вперед. А в командном рисунке «ЧГУ» произошел сбой — чебоксарки не попадали в цель при дальних бросках, уступали в других игровых компонентах. Вскоре «ЧГУ» удалось стабилизировать свою игру, но упущенное в дебюте матча вернуть не удалось. По итогу победа «Юности» 72:56.

Команды сравнялись в серии, и судьба медалей решалась в третьей встрече. С первых же минут искры летели по всей площадке — в решающем матче иначе и быть не могло. На тренерских скамейках обеих команд кипела жизнь — наставники подсказывали своим подопечным, как нужно действовать и в защите, и в атаке.

«Юность» поддерживали пензенские болельщики, а для баскетболисток «ЧГУ» зрители на трибунах служили хорошим раздражителем. На протяжении большей части матча хозяйки лидировали, но в нужный момент чебоксарки проявили характер и догнали «Юность». Уже ближе к концу встречи пошла равная игра — она напоминала перетягивание каната. Перевес был то на одной стороне, то на другой.

В конце четвертой десятиминутки коллектив «ЧГУ» вел два очка, но «Юность» сравняла счет — оставалось время на последнюю атаку… Ее реализацию доверили Анастасии Макарьевой, и она была близка к цели, но не смогла забросить мяч в кольцо, и встреча перешла в дополнительное время.

А в овертайме баскетболистки «ЧГУ» выложились на все 200%, и это дало результат. Подопечные Никиты Иванова, превозмогая усталость, сделали решающий рывок и добились исторической для себя победы со счетом 74:81.

МЕЖДУ ТЕМ Матчи на вылет начались и у «Чебоксарских ястребов». Первую встречу 1/4 финала суперлиги-2 подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова сыграли в Майкопе против команды «Динамо-МГТУ». В упорном матче «ястребы» смогли одержать победу со счетом 67:72. Теперь болельщиков ожидает ответная игра, которая пройдет в Чебоксарах в Центре маунтинбайка 30 марта в 18:00 — вход для зрителей свободный.

Фото sun9-49.userapi.com

Победа была завоевана тяжелым трудом: в третьем матче серии пять баскетболисток «ЧГУ-Атланты» провели на площадке больше 40 минут игрового времени.