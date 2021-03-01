31 марта — последний день приема заявлений на единовременную выплату на детей до 8 лет

На этой неделе истекает срок обращения за единовременной выплатой в пять тысяч рублей на детей до 8 лет, напоминают в Отделении ПФР по Чувашии. Заявление нужно успеть подать до 31 марта. Выплата положена на каждого ребенка, которому еще не исполнилось 8 лет, и предоставляется родителям, усыновителям, а также опекунам и попечителям детей. Заявление можно подать лично в любой клиентской службе Пенсионного фонда или через портал Госуслуг. Как отметили в Отделении ПФР по Чувашии, 5 тысяч рублей смогут получить и те мамы, у которых дети родятся на днях, то есть до 31 марта. В республике такую помощь от государства уже получили 120154 ребенка на общую сумму 600 млн рублей. По данным ПФР в Чувашии, родители около 300 детей еще не подали заявления на выплаты.
Опубликовано: 29 марта 2021 г.
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