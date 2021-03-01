На помощь в трудоустройстве безработных дополнительно направят 12 млрд рублей

Правительство России запускает дополнительные меры помощи в трудоустройстве безработных граждан. Соответствующее постановление от 13 марта размещено на сайте Кабмина.

Указывается, что работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных, а граждане – пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям. Такие дополнительные меры предусмотрены для содействия занятости населения. Утверждены правила предоставления господдержки на эти цели.

Помочь людям, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года поручил Президент России Владимир Путин. Сделать это нужно до конца нынешнего года.

Как отметил на оперативном совещании премьер Михаил Мишустин, были запущены новые программы переобучения и содействия занятости, в том числе с помощью социального контракта. Что касается новой меры, то работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан, сообщают на сайте российского правительства.

В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд рублей.

Кстати

По данным Минтруда Чувашии, с начала 2021 года Центром занятости населения республики на профессиональное обучение направлено 447 человек по профессиям парикмахер, оператор ЭВиВМ, специалист по персоналу, сметчик, швея, дизайнер по интерьеру, бухгалтер, специалист по закупкам, водитель категории «В» и другим. Государственная услуга по профобучению оказывается бесплатно, во время обучения выплачивается стипендия. Кроме того, с начала нынешнего года в республике заключено 420 социальных контрактов.

В прошлом году их было 5147.