Приставы за день работы на «Ярмарке» собрали почти полмиллиона недоимок и штрафов

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline2 комментария

В ходе рейдовых мероприятий чебоксарские должники за один день оплатили почти полмиллиона рублей задолженности по фискальным платежам.
Судебные приставы-исполнители посетили торговые точки, расположенные в зоне городского торгового комплекса «Ярмарка». В этот день представители службы нанесли визит индивидуальным предпринимателям, своевременно не оплатившим штрафы, налоги и пенсионные взносы. Для многих торговцев встреча с судебными приставами-исполнителями стала полной неожиданностью, хотя о своих долгах они прекрасно знали.
В большинстве случаев предприниматели соглашались оплатить задолженность на местах. Не обошлось и без процедуры наложения ареста на бытовые товары, предметы одежды и обуви на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. За день приставы обошли 36 торговых точек.

Опубликовано: 25 марта 2021 г.


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2 Ответы

  1. Людей загнали по домам и обанкротили Нашли хвалится что они деньги собрали Скоро все предпринимательство загнется

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  2. Необходимо освободить торгашей от уплаты налогов Пусть лохи платят Торгаши они не такие

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