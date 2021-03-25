Приставы за день работы на «Ярмарке» собрали почти полмиллиона недоимок и штрафов

В ходе рейдовых мероприятий чебоксарские должники за один день оплатили почти полмиллиона рублей задолженности по фискальным платежам.

Судебные приставы-исполнители посетили торговые точки, расположенные в зоне городского торгового комплекса «Ярмарка». В этот день представители службы нанесли визит индивидуальным предпринимателям, своевременно не оплатившим штрафы, налоги и пенсионные взносы. Для многих торговцев встреча с судебными приставами-исполнителями стала полной неожиданностью, хотя о своих долгах они прекрасно знали.

В большинстве случаев предприниматели соглашались оплатить задолженность на местах. Не обошлось и без процедуры наложения ареста на бытовые товары, предметы одежды и обуви на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. За день приставы обошли 36 торговых точек.