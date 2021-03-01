Вероника Чумикова осталась без путевки в Токио, но с медалью

Однако возможность получить лицензию еще будет

В Будапеште завершился Европейский лицензионный турнир, один из этапов отбора на Олимпийские игры среди представителей вольной борьбы. За лицензию на Олимпиаду в Токио в составе сборной России боролась и представительница Чувашии Вероника Чумикова.

Еще в 2020 году спортсменка выиграла чемпионат России в своем весе и завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по вольной борьбе, который проходил в Белграде. Теперь Веронике Чумиковой представился шанс завоевать путевку в Токио — для этого нужно было попасть в финал турнира.

В четвертьфинале подопечная Ольги Смирновой и Николая Белова, выступавшая в весовой категории до 57 кг, встречалась с Эвелиной Николовой из Болгарии и в упорном поединке уступила ей по последнему действию, тем самым завершив борьбу за путевку на Олимпиаду.

Зато в утешительной схватке Вероника, не затратив особых усилий, победила представительницу Азербайджана Алену Колесник. А в битве за «бронзу» спортсменке из Чувашии удалось сломить сопротивление Бедихи Ган из Турции. В итоге третье место, а возможность побороться за олимпийскую путевку в весовой категории до 57 кг еще представится на мировом квалификационном лицензионном турнире, который пройдет в Болгарии с 6 по 9 мая.