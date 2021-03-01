АЛЕКСЕЙ ХРАБСКОВ

член жюри регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

«Фестиваль «Театральное Приволжье» является уникальным, в том числе и из-за формата. Видео лучших в регионе спектаклей выкладываются на официальном сайте фестиваля, и финальное голосование проводится по типу «Евровидения». То есть в определенное время все 14 регионов-участников подключаются к этому процессу и в онлайн-режиме отдают голоса за лучший спектакль, лучшую режиссерскую работу.

…Таким образом спектакли участников могут увидеть за пределами региона. Это очень интересно, и профессиональные театры даже этому позавидовали. При судействе, несмотря на то, что профессионалам приходилось оценивать любителей, учитывался уровень мастерства. Помимо Ульяновской области, я бы выделил Казань, Чебоксары и Самару».