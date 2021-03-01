МАЙЯ ХУХУНАШВИЛИ

заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана

«Многонациональная воскресная школа, созданная под крылом ассамблеи, работает с 1995 года. Нашей основной целью было и есть сохранение языка, культур народов, проживающих в Татарстане. Школа активно развивается, открыты разные отделения. Одни из них национальные, другие — языковые. Важный момент: в нашей школе родной язык могут изучать как дети, так и взрослые. Как учреждение дополнительного образования мы не ставим отметок, посещение школы добровольное и бесплатное. Самые большие группы — по изучению турецкого, чувашского, грузинского, азербайджанского, бурятского языков. По государственной программе «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан на 2014–2020 годы» мы получаем учебники для изучения родных языков».