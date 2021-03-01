В районные библиотеки поступят новые книги на чувашском языке

Об этом министр культуры Чувашии Светлана Каликова рассказала в ходе рабочей поездки в Урмарский район.

«В рамках подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», большое внимание которой уделяет Глава Чувашии Олег Николаев, в этом году на приобретение книг на чувашском языке в бюджете республики предусмотрено больше трех миллионов рублей, — сообщила она. — Сейчас в Национальной библиотеке Чувашии сортируют первую партию новых книг, чтобы отправить их в сельские библиотеки».