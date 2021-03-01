В районные библиотеки поступят новые книги на чувашском языке

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом министр культуры Чувашии Светлана Каликова рассказала в ходе рабочей поездки в Урмарский район.
«В рамках подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», большое внимание которой уделяет Глава Чувашии Олег Николаев, в этом году на приобретение книг на чувашском языке в бюджете республики предусмотрено больше трех миллионов рублей, — сообщила она. — Сейчас в Национальной библиотеке Чувашии сортируют первую партию новых книг, чтобы отправить их в сельские библиотеки».

Опубликовано: 17 марта 2021 г.


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