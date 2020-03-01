Чувашский язык — всего за 10 онлайн-занятий

Автор уникальной методики начал проводить обучение онлайн

Культурный центр «Полигон» на своей странице ВКонтакте запустил экспресс-онлайн-курс чувашского языка. Его ведет лингвист, автор уникальной методики изучения языка Александр Блинов. Как уверяют организаторы, познакомиться с лексикой и грамматикой и даже научиться понимать и говорить по-чувашски можно будет всего за 10 занятий!

Во время, когда многие вынуждены оставаться дома, такая форма обучения становится особенно актуальной. Курс стартовал 24 марта и продолжится до 21 апреля. Несколько лет преподаватель чувашского и иностранных языков Александр Блинов на страницах «Советской Чувашии» вел популярную колонку «Шаги к чувашскому». Он не только учил наших читателей говорить по-чувашски, но и предлагал узнать о языке много нового и давал рекомендации по изучению любого языка вообще.

Как говорит автор методики, практика показывает, что самый нужный язык тот, что пригодится в жизни. А на чувашском языке сегодня в мире говорит ни много ни мало миллион человек.

Фото: «С детьми смотрим!», «Сохраните записи этих встреч!», «Молодцы, ребята!» — такие комментарии оставляют зрители автору курса изучения чувашского языка Александру Блинову.