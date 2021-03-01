Баскетболистки «ЧГУ-Атланты» в гостях сыграли решающий матч 1/4 финала плей-офф Суперлиги-2 против команды «Енисей-2»

После уверенной победы в домашних стенах у подопечных Никиты Иванова было право на ошибку. Конечно, чебоксарские баскетболистки хотели закончить противостояние в двух матчах, но не получилось. В третьей игре решалось, кто продолжит борьбу за трофей турнира, а для кого встреча станет последней в сезоне.

В дебюте встречи немногочисленная публика на арене в Красноярске увидела во многом привычный женский баскетбол — команды поочередно совершали рывки в счете, но никто не мог оторваться. Казалось, вначале баскетболистки «ЧГУ» забрали инициативу, но игроки «Енисея-2» со снайперской точностью попадали дальние броски и не давали гостям выйти на оперативный простор.

Эмоции кипели на площадке — во время каждой атаки со стороны баскетболисток шли подсказки по поводу разыгрываемой комбинации в нападении. Порой по накалу страстей встреча не уступала матчам чемпионата мира по баскетболу. Кстати, наставник «ЧГУ» Никита Иванов не забывал сказать «пару ласковых» своим подопечным за странные ошибки, но большей частью тренер давал важные установки.

Ближе к концу первой половины встречи хозяйки все же взяли «бразды правления» игрой в свои руки и создали небольшой отрыв — 50:43. Во второй половине встречи баскетболистки «Енисея-2» тоже контролировали ход игры — за пять минут до конца встречи они выигрывали 79:67.

А потом на паркете стало происходить невероятное — баскетболистки «ЧГУ» словно вышли из спячки и начали один за другим делать точные дальние броски, а хозяйки не знали, что противопоставить внезапно раскрывшимся снайперским способностям гостей.

За 6 секунд до конца встречи у «Енисея-2» осталось преимущество в 3 очка, но мячом владел коллектив «ЧГУ». В этот кульминационный момент игру на себя взяла баскетболистка чебоксарской команды Валерия Баландина… И в стиле заокеанских звезд игры в оранжевый мяч забила сложнейший бросок, повергнув соперников в шок! Невероятная воля к победе, но в игре на вылет другой развязки и не могло быть — основное время матча завершилось со счетом 85:85.

В первую дополнительную пятиминутку встреча продолжала развиваться в обоюдоостром ключе — хозяйки выходили вперед, а гости догоняли. К концовке отрезка именно чебоксарские баскетболистки подошли в лидерах — «ЧГУ» выигрывала за 7 секунд до конца 3 очка, но тут внезапно у «Енисея-2» нашелся ответ в виде точного дальнего попадания Ксении Грянкиной…

Силы у баскетболисток после 45 минут интенсивной игры были на пределе, но девушкам нужно было выходить еще на один короткий поединок. Собрав волю в кулак баскетболистки «ЧГУ» все же додавили своих соперниц из Красноярска во второй дополнительной пятиминутке — 104:110.

Самым результативным игроком встречи стала Валерия Баландина, набравшая 32 очка, 25 баллов и 11 подборов в копилку «ЧГУ» добавила Олеся Огурцова.

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В своем дебютном сезоне команда «ЧГУ-Атланта» вышла в полуфинал женской Суперлиги-2. На этой стадии подопечных Никиты Иванова ждет противостоянии с клубом «Спартак-2» — первая встреча состоится 14 марта в Чебоксарах.