Подведены итоги республиканского конкурса «Знатоки фондового рынка»

Вслед за «биржевиками» соревнуются «страховщики»

Победителями стали студенты ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Чувашского государственного аграрного университета, Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета.

Осенью прошлого года между Кабинетом Министров Чувашской Республики, Минфином России, Банком России и Ассоциацией банков России было заключено соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности населения на 2020-2023 годы. Проведение упомянутого конкурса — один из пунктов плана по его реализации.

Состязание проходило в два этапа: тестирование и эссе на темы, связанные с функционированием фондовых рынков, выпуском и обращением ценных бумаг, выгодным инвестированием в акции, облигации. Ко второму туру из 144 заявившихся на конкурс студентов осталось 40. На первой ступеньке пьедестала разместился один победитель, на остальных — по два. От организаторов — Ассоциации банков России, Национальной ассоциации участников фондового рынка и Саморегулируемой организации Национальной финансовой ассоциации — победителям вручили ноутбук, планшеты, смартфоны и беспроводные наушники. Всем участникам, независимо от показанного результата, — свидетельства и книги на финансовую тематику.

Уже во время награждения было объявлено: для студентов местных вузов стартовал следующий конкурс — «Знатоки страхования», организатором которого выступил Всероссийский союз страховщиков.