Победу никому не отдал

Представитель Чувашии Дмитрий Степанов завоевал золотую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который на днях завершился в Екатеринбурге.

Соревнования проходили во Дворце игровых видов спорта. На турнир приехали около двухсот спортсменов из 37 регионов России. Дмитрий Степанов в условиях серьезной конкуренции добился успеха в весовой категории до 72 кг — воспитанник тренера Сергея Морозова в жиме штанги лежа показал результат 175 кг и занял первое место. Серебряным призером чемпионата стал Кирилл Флегонтов из Москвы. «Бронза» досталась Султану Куготову из Кабардино-Балкарии.

Также в рамках чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА были подведены итоги в командном зачете — у мужчин победу одержала сборная ХМАО-Югра, второе место у спортсменов Кемеровской области, третье — у представителей Москвы. Команда Чувашии не смогла попасть в десятку лучших регионов на этих соревнованиях.

В женском командном зачете чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА пальму первенства взяла сборная Кемеровской области. Вторыми стали представительницы Краснодарского края, а на третью ступеньку пьедестала почета поднялась команда Свердловской области.

СПРАВКА «СЧ» Пауэрлифтинг среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата впервые был представлен на Паралимпийских играх 1964 года в Токио под названием «Тяжелая атлетика», в 1992 году было принято решение о переименовании его в пауэрлифтинг. На XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) в 2021 году будет разыграно 20 комплектов медалей в пауэрлифтинге среди лиц с ПОДА.

Фото cap.ru

Для Дмитрия Степанова это уже не первый успех на всероссийском уровне. В начале ноября 2020 года спортсмен завоевал золотую медаль на Кубке России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА.