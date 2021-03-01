9 марта стартует образовательно-туристический конкурс для старшеклассников «Страна открытий»

Приём работ начнется 9 марта и завершится 11 апреля.

Участниками творческого состязания могут стать школьники 15-17 лет. Задание организаторов – снять видеоролики о туристических объектах в регионах.

Лучших выберут в 10 номинациях: урбанистика, биотехнологии и биомедицина, гуманитарные технологии, креативные индустрии, цифровые технологии и коммуникации, энергетика, транспорт и космос, экология, SCIENCE ART, Россия глазами детей.

Эксперты оценят сюжетную линию, раскрытие темы, новизну идеи, качество видеосъемки и звука.

По итогам конкурса работы участников станут контентом туристических путеводителей, учебников по краеведению по регионам России и будут размещены на образовательных платформах ГК «Просвещение».

Победители конкурса отправятся в масштабное образовательно-туристическое путешествие вместе с известными блогерами и режиссерами «Страна открытий» на детском поезде РЖД.

Члены жюри – топовые travel-блогеры, популярные тиктокеры, режиссеры и продюсеры, в числе которых Тимур Бекмамбетов, Ида Галич, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Валя Карнавал, Дина Саева.

Результаты конкурса планируют объявить 30 апреля.