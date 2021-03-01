История 302-й стрелковой дивизии в рисунках Василия Макарова

Главная задача художественного музея — собирать, хранить и популяризировать произведения изобразительного искусства. Но иногда его сотрудникам удается не просто показать зрителю картины, а что-то изменить в судьбе отдельного человека, например, помочь близким найти друг друга. В такие дни с особенной остротой понимаешь, что работаешь не зря.

Валентина Боброва — хранитель графики, но всему музею известно, что ее главное увлечение после рисунков, акварелей и офортов — военная история. Поэтому никто не удивился, когда в прошлом году она взялась за цикл небольших графических выставок, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Мы тогда и предположить не могли, во что это выльется.

К середине июля — к дате начала Львовско-Сандомирской операции — была приурочена выставка Василия Макаровича Макарова. Еще не окончив институт имени Репина, молодой художник был призван на фронт и служил в 302-й Тарнопольской стрелковой дивизии, в редакции дивизионной газеты «За Родину». Делал портреты особо отличившихся в бою и представленных к награде солдат, рисовал карикатуры на фашистов и плакаты, освещал эпизоды боевых действий… Но кроме «официальных», тех, что попадали в газету, он создал еще множество рисунков: сценки из повседневного военного быта, лица однополчан, пусть даже и не самых героических, санитарок и мирных жителей отвоеванных у немцев деревень. Зарисовывал виды тех мест, по которым проходила дивизия — Донбасс, Украина, Польша, восточные земли Германии — до самой Праги. Особенно жестокие и кровопролитные бои 302-я сд вела за украинский город Тарнополь — там в марте 1944 года был крупный узел немецкой обороны. За участие в них красноармеец Макаров был награжден медалью «За боевые заслуги». Как указано в наградных документах: «находясь в боевых порядках пехоты под обстрелом производил зарисовки уличных боев и героев этих боев, а приходя в редакцию делал на линолеуме клише для газеты». Вернувшись после войны в Чебоксары, Василий Макарович преподавал в художественном училище и очень рано ушел из жизни — ему не было и шестидесяти.

КСТАТИ Погружаясь в подробности жизни тех, кого запечатлел Василий Макаров, Валентина и горюет, и радуется: «По поводу Коновальчука было очень обидно. Во время оккупации Украины он был угнан в трудовой лагерь и освобожден советскими войсками только в январе 1945 года, в армию призван с пересыльного пункта. А 18 апреля у города Лангенау, будучи сильно раненым, не ушел с поля боя и уничтожил четырех немецких солдат, за что и получил свою единственную награду. Только он ее даже не увидел. У родных, может быть, даже и фотографии его не осталось».

Когда одна за другой в соцсетях стали появляться публикации Валентины Бобровой, читатели встретили их с большим теплом и увлеченно следили за историей 302-й сд. Но что еще более важно, благодаря этому на рисунки из музейной коллекции обратили внимание, они стали частью информации о конкретных людях, доступной родным и близким. А портрет Ульяна Владимировича Коновальчука даже разместили на «Памяти народа», и теперь, если родственники станут его разыскивать, смогут еще и увидеть дорогое им лицо.

В музее хранится более 140 фронтовых рисунков Макарова, переданных в 1983 году из худфонда, однако большинство из них почти не экспонировалось. В работе над выставкой Валентине Эдуардовне помогли подписи, сделанные собственной рукой дотошного автора — а это десятки имен, за каждым стоит история и судьба. Она решила разузнать обо всех: как жили, служили, какой путь прошли.

У музейного хранителя не так уж много свободного времени для подобной работы, так что пришлось взять двухнедельный отпуск, благо из-за карантина далекие города не манили.

— Мне хотелось рассказать обо всех — об артиллеристах, минометчиках, разведчиках и снайперах, о медсанбате и редакции армейской газеты, — говорит Валентина Эдуардовна. Сейчас, благодаря большому объему документов, представленному на порталах «Подвиг народа» и «Память народа», возможностей у нас гораздо больше, чем даже пять лет назад. Но и тут не обошлось без сложностей. О ком-то так и не нашлось почти ничего. У кого-то, благодаря газетным статьям, была известна награда, но за какой подвиг она дана? Чье-то имя в документах или при наборе газеты записали с ошибкой… Чем больше я искала, читая наградные листы с описаниями подвигов, тем больше вставало передо мной забытых сражений, ведь большинство моих героев отличилось именно в боях местного значения — за безымянные высоты, маленькие села, окраины городов.

Одним из таких сражений стала переправа через реку Маныч в январе 1943 года. Это был весьма своеобразный водный рубеж, состоящий из цепи горько-соленых незамерзающих озер, плавней и лиманов. Немцы сильно укрепили оба берега Маныча, а все мосты взорвали. И бойцам пришлось приложить титанические усилия, чтобы сломить их сопротивление. Да еще погода «помогла» — морозы сменились оттепелью, снег начал таять и вода пошла поверх льда. 18 января 827-й стрелковый полк 302-й стрелковой дивизии форсировал реку вброд, по плечи в ледяной воде, безо всяких плавсредств. В течение дня он овладел несколькими рубежами, но 19 января был контратакован танками противника и отошел обратно на правый берег. После этого боя в полку (а это около 1000 бойцов) осталось всего 85 активных штыков. Как вспоминали потом старожилы хутора Тузлуков, весной, когда река проснулась, течение понесло тела погибших. «Куда? Никто не знает. Сколько? Никто не считал…»

Истории бойцов и командиров выясняются не сразу, многое удалось узнать именно благодаря системной работе. Так, по наградным документам одного из самых известных снайперов Сталинграда Хаита Хужматова было известно, что свою первую награду — медаль «За отвагу» — он получил в сентябре 1942 года в районе поселка Зимовники за то, что, участвуя в боях против оккупантов, лично уничтожил 17 солдат и офицеров противника. А к февралю 1943 года, по данным последнего наградного листа, на его счету было уже 152 фашиста. Хужматов пробирался в самые опасные места, добывал «языков», напал на штаб противника и захватил писаря со всеми документами, выучил снайперскому мастерству одного из своих товарищей… Но дальше о его судьбе было ничего не известно. Информация появилась лишь в документах врача-ординатора 393-го отдельного медико-санитарного батальона Бахмана Саттар-оглы Алескерова. В наградном листе была особо отмечена операция, которую он сделал тяжело раненому Хужматову (множественное ранение бедра с переломом костей и проникающее ранение черепа с повреждением мозгового вещества). Через 10 дней после операции Хужматов в хорошем состоянии был направлен в ППГ, и после этого, вероятно, в армию не возвращался.

Среди Валиных «любимцев» не только артиллеристы и снайперы. С большой нежностью она рассказывает о немолодом уже солдате, повозочном Семене Елизарове, который даже под самыми страшными обстрелами доставлял боеприпасы в передовые подразделения, а когда было нужно — «лично участвовал в отражении контратак», о сапере Устине Овидько (он в 10 метрах от немецких окопов под огнем снял 120 мин, чтобы обеспечить проход пехоте), о фронтовых художниках и поэтах, о полевой кухне…

СПРАВКА «СЧ» СПРАВКА «СЧ» Василий Макарович Макаров (03.03.1909 — 16.12.1966). Член Союза художников СССР (1933), участник Великой Отечественной войны. Родился в деревне Сеткасы (?уткасси) Ядринского района. Окончил школу наборщиков при типографии Центриздата (1925), рабфак искусств в Москве (1930), Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени

И.E. Репина (1941). Работал художником газеты «Коммунар», художником-мультипликатором на фабрике «Востоккино» (1930–1933), художником Чувашского государственного издательства (1933–1936). С июля 1942-го по июнь 1945 года воевал на Втором Украинском фронте в составе 302-й стрелковой дивизии, участвовал в боях за освобождение Праги, был художником и наборщиком в типографии дивизионной газеты. С июня по декабрь 1945 года служил художником в составе 69-й стрелковой дивизии. 3 декабря 1945 года уволен в запас. С 1946-го по 1960 год преподавал в Чебоксарском художественном училище.

Куратор проекта Валентина Боброва рассказывает свои любимые истории. Выставку рисунков Василия Макарова можно увидеть в ЧГХМ до конца марта.