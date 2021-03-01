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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЛЕО БОКЕРИЯ
президент Лиги здоровья нации

«Укрепление общественного здоровья — сфера взаимной ответственности и государства, и общественных институтов, и граждан. Государство должно создавать условия для здорового образа жизни, общественные организации — пропагандировать и внедрять его ценности, а люди — ответственно относиться к своему здоровью. В 25 регионах России паспортизированы «маршруты здоровья» и подготовлены инструкторы здорового образа жизни. Это муниципалитеты г. Санкт-Петербурга, Алтайского края, Новосибирской, Новгородской областей, Республики Карелия, Чувашской Республики и других регионов. Базовым элементом проекта является создание и функционирование маршрутов здоровья как наиболее доступной формы физической активности для всех категорий населения».

 

Опубликовано: 3 марта 2021 г.


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