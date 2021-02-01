Баскетбольная команда «ЧГУ — Атланта» выиграла Студенческую лигу РЖД

В Орловской области завершился «Финал восьми» Студенческой лиги РЖД, в котором принимала участие команда «ЧГУ — Атланта». Обыграв университетские коллективы из Владимира и Санкт-Петербурга, в финальном поединке баскетболистки «ЧГУ» сошлись с командой «УрФУ Сима-Ленд» (Екатеринбург). Чебоксарская дружина под руководством тренера Никиты Иванова одержала победу в напряженном матче со счетом 73:62 и стала победителем Студенческой лиги РЖД. Самым ценным игроком «Финала восьми» была признана Анастасия Макарьева («ЧГУ — Атланта»).

Напомним, что с этого сезона студенческий коллектив принимает участие в женской суперлиге-2. За два матча до окончания регулярного сезона команда «ЧГУ — Атланта» занимает пятое место в турнирной таблице.